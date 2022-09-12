Британка выгнала «бедную» украинскую беженку спустя полтора месяца | 360°

Мир 12 сентября 2022, 07:14 Поделиться Telegram

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Viber Британка выгнала «бедную» украинскую беженку спустя полтора месяца Daily Mail: британка Таня Фокс пожаловалась на украинскую беженку с ребенком РИА «Новости»

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Британка Таня Фокс приютила в своем доме беженку с Украины и ее дочь, но спустя шесть недель с облегчением закрыла за ними дверь. Она рассказала Daily Mail почему пожалела о решении помочь этой семье.

«От уверенности, что поступаю правильно, на душе стало тепло, и дверь в мой дом распахнулась настежь. Теперь, немногим более шести недель спустя, моя дверь закрылась перед ними в последний раз, и я выдохнула с облегчением», — рассказала она.

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Британка почувствовала себя наивной и глупой после того, как поняла, что 38-летняя украинка и ее 13-летняя дочь не такие бедные беженки, как казалось. Они заселились к ней спустя несколько дней назначенного срока, так как остановились у друзей, которые по какой-то причине не захотели приютить ее надолго.

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Таня Фокс сильно удивилась, когда встретила их — в качестве багажа было два огромных новых блестящих чемодана, еще множество чемоданов и сумок поменьше. В одну машину они не поместились, и пришлось вызывать такси. Оказалось, до этого мать и дочь успели пожить в Берлине. За три месяца украинка нашла хорошую работу и обзавелась внушительным гардеробом.

Женщина выделила беженкам комнату с двуспальной кроватью и чистым постельным бельем, помогла с получением пособия, устройством девочки в школу и наняла адвоката. Однако примерно через три дня беженка обратилась к ней с необычной просьбой — купить дорогую косметику от Lancome и Kiehl’s. Это показалось странным для человека, который недавно бежал из зоны боевых действий.

Гостья оказалась известным в профессиональных кругах экономистом. Она отказывалась готовить и прибираться в своей комнате, просыпалась к 10:30, сидела в соцсетях, пила вино и хвасталась прошлыми академическими достижениями. Однажды, когда беженка решила поехать на море, Тане Фокс позвонил знакомый и рассказал, что ее гостья устроилась на работу в местный университет и получила двухкомнатную квартиру. Тогда они впервые поругались, и женщина съехала.

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