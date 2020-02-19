Британка сыграла на скрипке во время операции на мозг. Видео

На помощь хирургам-онкологам пришла музыка. Во время операции по удалению опухоли мозга британская скрипачка взяла в руки инструмент и стала играть. Так она показала своим спасителям, какие участки трогать нельзя.

Как сообщил телеканал ITV, 53-летняя скрипачка из Великобритании Дагмар Тернер не мыслит свою жизнь без скрипки. Несколько лет назад ей диагностировали рак мозга и все шло к операции. Удалять опухоль решили в конце 2019 года. У женщины была единственная просьба: она захотела играть на скрипке во время операции. Хирурги согласились, и это оказалось очень кстати.

«На самом деле, это я предложила, если они не против, сыграть на скрипке во время операции», — рассказала телеканалу скрипачка.

Врачи увидели, какие участки ее мозга отвечают за способность классно играть на инструменте. Если бы их случайно тронули, то Тернер могла бы навсегда лишиться возможности музицировать. Быть частью оркестра — это для нее смысл существования на Земле.

Операция прошла успешно. Уже через две с половиной недели она снова встала в строй служителей искусства. «Это (музыка — прим. ред) моя жизнь, это то, чем я занимаюсь в свободное время, и мне это очень нравится», — поделилась женщина.