Британка спасла умершего на 21 минуту отца

Британский бизнесмен Николас Де Сантис выжил после того, как его сердце остановилось на 21 минуту. Почти четверть часа он фактически был мертв. Его спасла дочь.

В апреле Де Сантис должен был улететь из Лондона в США, но внезапно ему стало плохо, он потерял сознание. Его 22-летняя дочь не растерялась, позвонила в службу спасения и, ожидая приезда скорой помощи, сделала ему искусственное дыхание, сообщило издание Metro.

Когда Де Сантиса привезли в больницу, оказалось, что у него произошла закупорка коронарной артерии. Мужчину ввели в состояние искусственной комы и на месяц поместили в отделение интенсивной терапии. После выздоровления бизнесмен приехал в службу скорой помощи и лично поблагодарил тех, кто его спас.

«Я покинул этот мир на 21 минуту. <…> Я благодарен моей дочери и каждому, кто был рядом и помог», — сказал он.

Всего этого, вероятно, можно было бы избежать, если бы Де Сантис вовремя обратился к врачу. Оказалось, что еще в декабре 2019 года его начал беспокоить дискомфорт в груди, но он все списал на простуду. Хотя это был сигнал, чтобы пройти обследование.

По данным национальной службы здравоохранения Британии, Де Сантис оказался одним из 8,6% людей, которые выживают после остановки сердца вне больницы в стране.