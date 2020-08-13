Британка смешала два моющих средства и умерла

Селия Сеймур использовала отбеливатель и неназванное чистящее средство для унитазов при уборке ванны, и умерла в результате случившегося приступа астмы. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, но через четыре дня она скончалась.

Как сообщил порталу My London, ее начальник, он как раз приехал к Селии домой, и сразу почувствовал резкий химический запах. Он вызвал сотруднице скорую, 34-летнюю женщину реанимировал и увезли в больницу. Но спасти, в конечном счете, не смогли.

Сотрудники экстренных служб сообщили матери погибшей Джули Фелон, что в результате смешения чистящих средств в ванной образовался газ, спровоцировавший тяжелый приступ.

Британка работала менеджером автомойки Atlantico Hand Car Wash в Бетчворте (графство Суррей). Владелец предприятия Питер Сефери сообщил, что она проработала у него пять лет, и в память об отзывчивой женщине он переименовал автомойку в Celia’s Hand Car Wash.

Пользовательница TikTok ранее предложила собственный метод избавления от жира на стенках пластикового контейнера. Она добавила несколько капель моющего средства к кусочкам салфетки, закрыла крышкой и хорошо встряхивала несколько минут. Ее способ пользователи уже назвали идеальным.