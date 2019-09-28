  • Британка сгнила заживо из-за неопрятного мужа

    28 сентября 2019, 00:32

    Кирилл Фролов

    Ричарда Уоллаха из Ливерпуля признали виновным в непредумышленном убийстве жены из-за неподобающего ухода. На теле больной женщины образовались тяжелые пролежни и поселились личинки, сообщило издание The Liverpool Echo.
    Британка сгнила заживо из-за неопрятного мужа

    Британка расчесала укус насекомого и лишилась ног

    Подробнее

    67-летний британец проживал вместе со своей 61-летней супругой Валерией. В августе 2017 года он пришел в больницу и заявил, что его жене требуется помощь. Вызвать скорую мужчина не смог из-за отсутствия в доме телефона.

    Приехавшие на место медики увидели сильно захламленное жилище, внутри которого стоял неприятный запах. В одной из комнат в кресле едва дышала Валерия. По словам медиков, пациентка находилась в «наихудшем состоянии, которое они когда-либо видели».

    Кресло, в котором сидела женщина, были в ее моче и испражнениях. У пациентки имелись глубокие язвы и пролежни, доходившие до костей. В складках кожи поселились личинки. В кресле, по оценке докторов, она провела недели или даже месяцы.

    В больнице у миссис Уоллах помимо открытых ран обнаружили рак молочной железы. Несмотря на усилия врачей, пациентка умерла от сепсиса спустя 19 дней.

    Парень сделал предложение своей возлюбленной под водой и утонул

    Подробнее

    При этом ее мужа мало беспокоило состояние жены. Прибывшим медикам он рассказывал о том, что сам долгое время страдает от запоров. Несмотря на захламленный дом, сам он выглядел опрятно. Когда мужчину спросили о запахе в доме, он сказал, что борется с ним, проветривая помещения и используя освежитель воздуха.

    По словам Уоллаха, он любил свою жену и заботился о ней.

    «Я думал, что с ней все в порядке. Если бы ей было плохо, она дала бы мне знать», — сказал он присяжным.

    Приговор ему вынесут 10 октября.