Британка сгнила заживо из-за неопрятного мужа

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67-летний британец проживал вместе со своей 61-летней супругой Валерией. В августе 2017 года он пришел в больницу и заявил, что его жене требуется помощь. Вызвать скорую мужчина не смог из-за отсутствия в доме телефона.

Приехавшие на место медики увидели сильно захламленное жилище, внутри которого стоял неприятный запах. В одной из комнат в кресле едва дышала Валерия. По словам медиков, пациентка находилась в «наихудшем состоянии, которое они когда-либо видели».

Кресло, в котором сидела женщина, были в ее моче и испражнениях. У пациентки имелись глубокие язвы и пролежни, доходившие до костей. В складках кожи поселились личинки. В кресле, по оценке докторов, она провела недели или даже месяцы.

В больнице у миссис Уоллах помимо открытых ран обнаружили рак молочной железы. Несмотря на усилия врачей, пациентка умерла от сепсиса спустя 19 дней.

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При этом ее мужа мало беспокоило состояние жены. Прибывшим медикам он рассказывал о том, что сам долгое время страдает от запоров. Несмотря на захламленный дом, сам он выглядел опрятно. Когда мужчину спросили о запахе в доме, он сказал, что борется с ним, проветривая помещения и используя освежитель воздуха.

По словам Уоллаха, он любил свою жену и заботился о ней.

«Я думал, что с ней все в порядке. Если бы ей было плохо, она дала бы мне знать», — сказал он присяжным.

Приговор ему вынесут 10 октября.