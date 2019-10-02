Британка сбросила 76 килограммов благодаря чипсам и пицце

Мэнди Коулз из городка Тависток призналась, что проблема лишнего веса у нее появилась еще в детстве.

«В подростковом возрасте я еще больше поправилась, и надо мной издевались сверстники. Я находила утешение в еде и постепенно набирала лишний вес», — поделилась британка.

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Она пыталась бороться с ожирением с помощью специальных таблеток, проходила гипнотерапию, соблюдала строгую диету. Все это давало лишь временный эффект, после чего к Коулз возвращались прежние килограммы. После тяжелых родов она записалась в группу по снижению веса. Там Мэнди узнала о программе похудения с любимыми продуктами, включающие в себя чипсы и пиццу, которые можно было «уложить» в калорийный лимит.

Благодаря группе поддержки и плану питания женщина похудела до 73 килограммов за год и два месяца.