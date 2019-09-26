Британка расчесала укус насекомого и лишилась ног

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68-летняя Сьюзан Баттери любит заниматься садоводством. В мае 2013 года, после работы в саду она попала в больницу с признаками гриппа.

Когда муж Сьюзан на следующий день приехал ее навестить, оказалось, что Сьюзан находится в искусственной коме в реанимации.

Женщина рассказала, что «то отключалась, то снова приходила в себя».

«У меня все опухло внутри, я не могла нормально дышать, и в горло мне вставили трубку», — сообщила британка.

У Сьюзан обнаружили некротический фасциит — поражение соединительных тканей и подкожной клетчатки, вызванное стрептококками. Вероятно, инфекция попала в организм при расчесывании места укуса насекомого.

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В итоге женщина перенесла 60 операций, лишившись ног и фаланг на обеих руках. Домой она попала лишь в декабре 2013 года.

После операций пациентка по рекомендации врачей сбросила лишний вес. До болезни она весила 100 килограммов, сейчас — 60.

При этом садоводство британка не забросила. Она рассказала, что ей нравится проводить время на свежем воздухе. При этом Сьюзан стала осторожней, и теперь обращает внимание на жужжащих насекомых поблизости.