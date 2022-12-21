Мир 21 декабря 2022, 05:47 Британка продала редкий экземпляр книги о Гарри Поттере за 688 тысяч рублей

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Жительница Великобритании выставила на аукцион редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень». Она продала его за восемь тысяч фунтов стерлингов — 688 тысяч рублей, сообщило РИА ФАН со ссылкой на ВВС.

Женщина выиграла книгу на конкурсе от Bloomsbury во время 15-летнего юбилея выхода первой части серии. Британка держала его у себя 10 лет, а затем решила продать.

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Она оказалась первой из 15 победителей конкурса, кто выставил приз на аукцион.

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