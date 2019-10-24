  • Британка посетила музей и нашла у себя рак

    24 октября 2019, 06:22

    Светлана Степанова

    Жительница городка Слау, расположенного в графстве Беркшир, во время посещения музея была настолько внимательна, что обнаружила, чем отличается от других людей. Возможно, это спасло ей жизнь. Подробности опубликовало издание Daily Mirror.
    Британка посетила музей и нашла у себя рак

    Жительница Великобритании Гилл Бэл вместе с семьей пришла в музей «Камера-обскура и мир иллюзий». В одном из помещений была установлена тепловизионная камера. Женщина обратился внимание, что устройство показывает странное пятно красного цвета у нее на груди. У окружавших ее людей подобного не было.

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    Несколько дней вопрос о том, что это было за пятно, не давал покоя Гилл. Она обратилась к поисковым системам и сделала ряд предположений. После обращения в медицинское учреждение эти догадки подтвердились.

    Красное пятно на груди — зона повышенной температуры, которую показал тепловизор. Анализы в больнице помогли диагностировать, что у Гилл рак молочной железы.

    К счастью, внимательная британка вовремя обнаружила болезнь. Новообразование было еще на ранней стадии. Врачи провели женщине уже две операции, готовят ее к третьей.