Британка покрылась пятнами после новогоднего поцелуя. Фото

Британская художница Эйми Годден рассказала о том, как новогодний поцелуй запустил у нее тяжелую форму псориаза. Высыпания покрыли лицо, руки, бедра и спину женщины. Триггером послужила ангина у случайного знакомого.

Псириаз начался у Эйми в 14 лет, однако до последнего времени пятен было немного, и их можно было скрыть под одеждой. Сильные высыпания появились в 2018 году: на новый год художница поцеловалась с мужчиной, у которого был тонзиллит. Ее лицо почти полностью покрылось красными пятнами, появились они на руках и на теле.

Пятна чесались и зудели, на косметику кожа реагировала новыми высыпаниями, частично выпали волосы, и Эйми приходилось носить парики. Пришлось даже удалить ногти на ногах, рассказывала она в интервью The Scottish Sun.

Постепенно ситуация нормализовалась, но в любой момент может случиться обострение, отметила Эйми. От псориаза ей помогают солнечный свет, здоровая диета и избегание алкоголя.

Эйми 34 года. Она ждет ребенка от своего молодого человека, шеф-повара Райана Маккуина. Когда она спросила на свидании, хочет ли он увидеть ее без косметики, Райан согласился. Он сказал, что ее кожа прекрасна.

«С тех пор мы вместе, скоро появится на свет наш ребенок», — сообщила художница.

В своем Instagram Эйми мотивирует тех, у кого есть внешние недостатки, не бояться их показывать, поскольку ценность человека не определяется его внешностью.