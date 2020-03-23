Британка поделилась ощущениями после СОVID-19: боль она назвала дьявольской

Жительница английского городка Лоутон в графстве Эссекс столкнулась с коронавирусом. Сейчас она выздоровела и рассказала, какие ощущения испытывала во время вирусной инфекции.

Джейми Бэггетт сначала подумала, что у нее инфекция нижних дыхательных путей. Об этом сообщило издание The Mirror. У 28-летней женщины сначала поднялась температура. Она считала, что это простуда или пневмония. Но кашель был настолько сильным, что девушку даже тошнило. С каждым днем ей становилось все хуже. В итоге врачи нашли у нее коронавирус.

Бэггетт оказалась в больнице. Джейми было тяжело дышать, поэтому ей поставили кислородную маску. По воспоминаниям британки, в самый разгар болезни она чувствовала очень сильную боль, когда дышала. Девушки казалось будто бы что-то ее пронзает изнутри.

«Внутри меня словно был дьявол», — рассказала она о своих ощущениях. Главным страхом жительницы Лоутона было то, что она заразила своего восьмилетнего сына.

К счастью, все закончилось хорошо. Сейчас британка уже дома и приходит в себя после болезни. Она призвала других самоизолироваться, чтобы защитить окружающих и себя.

Ранее британские ученые назвали еще один признак коронавируса. По данным отоларингологов, у многих заболевших частично или полностью пропадает обоняние.