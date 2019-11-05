Британка назвала шампанское секретом долголетия. Ей исполнилось 108
Удивительную историю Флауэрс рассказал сайт The Independent. Сейчас женщина живет в доме престарелых в Харрогите, в графстве Северный Йоркшир.
«Это единственное, что мы когда-либо видели, чтобы она выпила до конца», — рассказал один из сотрудников дома.
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Флауэрс называет шампанское секретом своего долголетия. Среди других ее пристрастий шоколад и лошадиные скачки. Она знаменита по всему миру, и на день рождения ей прислали более 650 открыток и цветов, в том числе из Бангкока, Лас-Вегаса, Нью-Йорка и Австралии.
У Флауэрс нет детей, ее муж умер в 1981 году. В доме престарелых ее навещает племянница Джудит. По словам женщины, сейчас Дороти уже не может говорить, но она счастлива такому вниманию и благодарит всех своей улыбкой. Джудит поделилась, что они даже не могли мечтать о таком количестве открыток.