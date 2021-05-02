Британка на два года заперлась в доме из-за боязни тошноты и рвоты

Жительница Уэльса Эмма Дэвис устроила себе добровольное заточение из-за эметофобии. Женщина не может покидать дом из-за боязни тошноты или рвоты. Стоит ей только выйти на улицу, как тут же появляется страх, что ее вырвет. Или она увидит, как рвет кого-то другого.

По словам Эммы, раньше она очень любила гулять с друзьями и не испытывала никаких психологических или физиологических трудностей. Но потом все изменилось. Она страдает от ежедневных сильных приступов паники и уже давно ничему не может радоваться, сообщило местное издание Wales.Online.

«Я нормально не смеялась, кажется, последние несколько лет. Депрессия так сильно давит на меня, что я почти не выхожу из своей комнаты», — посетовала Эмма.

По словам женщины, ее вгоняет в страх одна мысль, что она может услышать звуки рвоты или увидеть этот процесс. Первые тревожные звонки эметофобии появились у нее еще около 12 лет назад, когда она работала продавщицей в магазине. Ей начало становиться плохо и на работе, и по пути на работу. В итоге Эмма поняла, что ей придется уволиться.

Фобия мешает ей справляться даже с простыми повседневными задачами вроде приготовления пищи.

«Я не завтракаю и не ужинаю. Просто пью чай, потому что знаю, что у меня будет приступ паники после того, как я поем. Я могу просто лежать в постели и чувствовать что-то в горле, а потом снова начинается паническая атака», — поделилась она.

За последние два года женщина только один раз вышла из дома, чтобы сходить к врачу. Самое тяжелое для Эммы то, что из-за фобии рвоты и тошноты она не может нормально проводить время со своим девятилетним сыном.

«Мне бы очень хотелось пойти с ним на пляж или даже в магазин. Но я могу делать покупки только в интернете», — добавила она.

Эмма корит себя и за то, что только один раз смогла навестить умирающего отца в больнице. Это произошло всего за четыре дня до его смерти.

Дэвис старается избавиться от своего страха. Она прошла курс когнитивно-поведенческой терапии, а также лечение методом десенсибилизации, направленным на уменьшение эмоциональных всплесков.