Британка Марджори Ходнетт рассказала, как дожила до 107 лет

Жительница Великобритании Марджори Ходнетт 1 апреля отметит 108-летие. Она рассказала, в чем, по ее мнению, причины такого долголетия. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Liverpool Echo.

Она уверена, что все дело в хороших поступках, которые она совершала по отношению к другим людям. Ходнетт отметила, что старалась делать добрые дела как можно чаще.

Уточняется, что в своей семье она не единственный долгожитель. Например, у нее есть родственница, которая дожила до 103 лет.