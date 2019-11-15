Британка 38 лет скрывала проблемы со зрением

По информации «Экспресс газеты», Зена Купер появилась на свет с генетическим заболеванием, последствием которого оказалось сильное ухудшение зрения. В четыре года врачи прописали ей очки с толстыми стеклами. Однако в школе из-за них маленькая Купер подверглась травле и решила скрывать свои проблемы.

«В детстве я не понимала, что отличаюсь от других. Раньше мне казалось, что все вокруг видят вместо людей размытые пятна и определяют еду только по запаху. По прошествии лет я почувствовала себя самозванкой в мире зрячих, но было уже слишком поздно говорить людям, что я ничего не вижу. Сложно рассказать кому-то, кого знаешь всю жизнь, что ты никогда не видел его лица», — пояснила Зена.

За 38 лет женщина научилась прислушиваться к своим ощущениям, запахам и памяти, поэтому могла ориентироваться. Ее друзья и бывший муж даже не догадывались о почти полной слепоте Купер, считая ее близорукой.

«Я постоянно оставалась бдительной. Всегда старалась все распланировать заранее, считала шаги, запоминала ощущение земли под ногами и развивала слуховую память», — отметила она.

Второй муж Зены и четверо детей тоже не знали о ее проблемах со зрением. Она, несмотря ни на что, работала и занималась хозяйством.

«Когда детям нездоровилось, их кожа приобретала особый горьковатый запах», — рассказала женщина о том, как заботилась о детях.

Недавно Зена Купер решила признаться в своей болезни и удивить окружающих. Теперь жизнь женщины облегчает собака-поводырь.