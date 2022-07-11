Британист Ананьева заявила: Лиз Трасс не станет премьером Великобритании

Глава британского МИД Лиз Трасс не сможет стать премьер-министром страны. Таким мнением поделилась руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эксперт пояснила, что ранее политик выступала за то, чтобы страна не выходила из Евросоюза. При этом консерваторы, которые на данный момент являются лидирующей партией Великобритании, не поддерживают такую позицию.

«Накануне отставки Джонсона Консервативная партия опубликовала рейтинги своих видных деятелей: Бен Уолес занимал первое место, а Лиз Трасс была на четвертом. Вообще, у нее довольно большой отрицательный рейтинг, минус 27», — пояснила Ананьева.