Британист Ананьева прокомментировала результаты выборов в Северной Ирландии

Впервые за много лет победу на парламентских выборах в Северной Ирландии одержала партия «Шинн Фейн», выступающая за выход из Соединенного Королевства и воссоединение с Республикой Ирландия. Значит ли это, что Северная Ирландия может выйти из состава Великобритании? Об этом kp.ru рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Она пояснила, что в Северной Ирландии по-прежнему остается система двоевластия — согласно Белфастскому соглашению 1998 года, в правительстве должны быть представители двух общин региона — националистов-католиков, выступающих за воссоединение с Ирландией, и юнионистов-протестантов, стоящих за союз с Британией. Это обстоятельство заводит регион в тупик и не дает ему двинуться ни в том, ни в другом направлении.

Партия «Шинн Фейн» пообещала избирателям референдум по выходу из Великобритании в ближайшие 5-10 лет, однако это вряд ли произойдет, считает эксперт.

«Никакого референдума без согласия Лондона быть не может. Сейчас вряд ли возможно предсказать, что будет через пять-десять лет. Знать бы, что случится завтра», — сказала Ананьева.