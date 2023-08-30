Мир 30 августа 2023, 14:08 Британию упрекнули в отрицании реальности после признания независимости Тайваня МИД Китая назвал признание Британией независимости Тайваня противоречащим фактам Unsplash

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Доклад Комитета палаты общин парламента Великобритании о фактической независимости Тайваня не имеет под собой никаких оснований. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Дипломат подчеркнул, что призывает Великобританию вернуться к юридическим нормам международных отношений, которые предусматривают принцип одного Китая.

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«Доклад, в котором говорится о независимости Тайваня, противоречит фактам», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Великобритании необходимо остановиться от посылки сигналов сепаратистам, которые выступают за независимость Тайваня.

Свое заявление Ван Вэньбинь сделал на фоне приезда министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Китай. Это первый за пять лет визит главы Форин-офиса в страну. Руководитель внешнеполитического ведомства королевства встретится со своим коллегой Ваном И и вице-председателем КНР Хань Джэнем.

В официальном заявлении МИД Великобритании говорится, что Клеверли намерен заявить о важной роли Китая в международной безопасности, обсудит конфликт на Украине и снижение напряженности в Южно-Китайском море.

Министр обороны Китая Ли Шанфу призвал международное сообщество прекратить спекуляции на тему независимости Тайваня. Он подчеркнул, что это бесперспективные попытки, которые ведут к ненужному обострению.