Сиддик заявил о необходимости соглашения для закрепления в Судане демократических преобразований.

«Революция ― это прекрасная возможность наконец-то построить государство равного гражданства, полной интеграции и уважения многообразия Судана», ― написал посол в своем Twitter.

Ранее вооруженные сепаратисты из СРФ выступили с требованием отложить формирование переходного правительства.

Сиддик заявил, что «все должны работать над тем, чтобы не допустить дальнейших задержек».

Собственное расследование ФАН показало, что за провокациями в Судане стоят западные политтехнологи. Источники Федерального агентства новостей предоставили данные о профессиональном пиаре мятежей в соцсетях, в том числе крупными СМИ западной стороны. Также открылись данные о подготовке более 75 человек для «реализации идей политических реформ».

Известно, что акции в поддержку протестов прошли в суданских посольствах в США, Германии, Великобритании, Франции и некоторых других.