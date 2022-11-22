Мир 22 ноября 2022, 05:20 Британию уличили в нарушении данного Украине обещания Guardian: власти Великобритании нарушили обещание помочь украинским беженцам РИА «Новости»

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Власти Великобритании нарушили обещание помочь беженцам, которое дали киевским коллегам. Об этом написал обозреватель Guardian Кир Джайлз, уточнив, что правительство Британии поступило «позорно».

«Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании», — написал он.

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Джайлз уточнил, что правительство передало работу по оказанию помощи беженцам в руки местных властей и волонтеров. Однако такой подход поставил систему под угрозу краха.

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По мнению обозревателя, самая большая ошибка правительства кроется в решении рассчитать государственную программу «Дома для Украины» на короткий срок в шесть месяцев. Как только он истекает, семьи «оказываются на краю пропасти, где необходимая поддержка может внезапно прекратиться без каких-либо альтернатив».

В такой ситуации многие чиновники предлагают беженцам самостоятельно искать жилье. Сделать это практически невозможно, так как арендодатели требуют от квартиросъемщиков гарантий, которые украинские беженцы не могут предоставить спустя всего полгода жизни в стране.

Из-за бюрократии и проблем с обещанной помощью многие беженцы вернулись на Украину.