16 апреля 2023, 20:50
Британию раскритиковали из-за отправки спецназа к Крыму
Писатель Хитченс назвал Британию недемократичной после отправки к Крыму спецназа
Вовлечение ВС Великобритании в конфликт на Украине доказывает недемократичность властей страны. Таким мнением писатель и журналист Питер Хитченс поделился в колонке для газеты Daily Mail.
Ранее обнародованные детали инцидента над Черным морем с участием самолета британских ВВС, на борту которого находилось больше 30 спецназовцев, указывают на наличие у Лондона интереса в кризисе на Украине. Хитченс выразил уверенность, что Великобритания «не воюет с Россией».
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«Если бы мы вступили в такой конфликт в качестве члена НАТО, то моментально расширили бы его на всю Европу. Какую выгоду получат жители этой страны от таких событий? Кто-нибудь думает о том, что мы делаем?» —задался вопросами писатель.
Хитченс предположил, что США опасаются усиления влияния России на международной арене. Он напомнил, что «могущественная фракция в Вашингтоне давно хотела опосредованной войны с Россией». Какую роль играет Великобритания в конфликте РФ и Запада, он ответить затруднился.
Соединенное Королевство не отказалось от содействия в наращивании военной мощи Украины. В конце прошлого года ВСУ получили британские наборы для обезвреживания взрывных устройств.
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