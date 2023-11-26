Мир 26 ноября 2023, 18:44 Британию призвали раскрыть роль в срыве мирных переговоров по Украине Посольство РФ призвало Британию раскрыть роль в срыве переговоров по Украине РИА «Новости»

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Властям Великобритании необходимо ответить на вопросы о срыве мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта весной 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Лондоне.

«При существенном вкладе британской стороны выход на переговорное решение оказался упущен. Для украинской государственности, населения и экономики это принесло трагические последствия», — заявили в посольстве.

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Дипломатическое представительство России предложило британским властям ответить на вопрос о том, кто виновен в отказе от дипломатического решения конфликта.

Ранее председатель правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что боевые действия весной 2022 года были близки к завершению, однако в Киев приехал британский премьер-министр Борис Джонсон и призвал Украину «просто воевать».

Депутат Леонид Слуцкий назвал откровения Арахамии поиском путей отхода для страны.