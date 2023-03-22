22 марта 2023, 21:20
Британию предупредили о последствиях поставок Украине снарядов с обедненным ураном
Постпредство РФ в Женеве: Лондон предупредили о последствиях безрассудных шагов по Украине
Постоянное представительство России в Женеве выпустило заявление о планах Великобритании поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Документ опубликовали на официальном сайте дипмиссии.
«Планы Великобритании поставлять киевскому режиму боеприпасы, содержащие ядерный компонент, подтверждают намерение Лондона продолжать курс „коллективного Запада“ против России с целью нанесения ей стратегического поражения», — заявило постпредство.
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Поставкой снарядов с ядерным компонентом Британия пытается достичь своих целей, игнорируя возможные политические, военные и гуманитарные последствия. Лондон провоцирует Киев использовать снаряды с обедненным ураном, что затянет конфликт с Россией и принесет новые жертвы среди мирного населения. Киевскому режиму не оставляют шансов на мирное урегулирование ситуации, говорится в документе.
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«В Лондоне и Киеве должны осознавать, что безрассудные и крайне опасные шаги, направленные на дальнейшее обострение кризиса вокруг Украины путем поставок и применения боеприпасов с ядерным компонентом, не останутся без соответствующей реакции со стороны России», — подчеркнули в дипмиссии.
Великобритания
Россия
Украина
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