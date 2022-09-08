Британия способна отказаться от монархии после смерти Елизаветы — Марков | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 17:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Британия способна отказаться от монархии после смерти Елизаветы — Марков Политолог Марков: Великобритания может отказаться от монархии после смерти Елизаветы flickr.com

Читать 360tv в

Британские СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья королевы Елизаветы II. После ее смерти власть перейдет к принцу Чарльзу, который ни за что не отречется от престола, однако нельзя исключать, что в стране задумаются о полном отказе от монархии, заявил «360» политолог Сергей Марков.

«Королева может умереть в любой момент, но мы желаем ей здоровья. Британия сейчас [для России] вражеская страна, но Елизавета к этому не имеет никакого отношения. Мы желаем ей здоровья как 96-летней неработающей пенсионерке, потому что она монарх, но монарх без реальной власти. И сама британская монархия сейчас находится на пенсии», — сказал политолог.

Реклама

По его словам, первыми о смерти королевы, вероятно, узнают руководитель штаба спецслужб и премьер-министр. Потому что все ритуалы, как подчеркнул Марков, уже давно выкинуты на свалку, а власти Великобритании действуют в жестком, даже американском формате.

Реклама

Марков выразил уверенность, что после смерти Елизаветы в британской политике ничего не изменится, не считая того, что к власти придет принц Чарльз, которого не уважают и не любят.

«Не любят его за то, что он бросил любимую всеми принцессу Диану. <…> У него большие проблемы с имиджем, еще большие проблемы с ним у его сыновей. <…> Но Чарльз от престола не отречется — это точно. Я думаю, что сейчас вся власть перейдет к нему, но будут очень интенсивные разговоры об отказе от монархии. Возможно, после того, как не станет Чарльза, следующего монарха уже не будет», — заключил специалист.

0 0 0 0 0 0