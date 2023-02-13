Мир 13 февраля 2023, 09:00 Британия заявила о намерении конфисковать российские активы Посол в Лондоне Келин раскрыл планы Британии конфисковать замороженные российские активы РИА «Новости»

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Соединенное Королевство планирует конфисковать замороженные российские активы. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Британии Андрей Келин.

Он обратил внимание, что подобные действия абсолютно незаконны и что каких-либо законодательных актов на этот счет нет.

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«Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне», — подчеркнул дипломат.

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По его словам, подготовка какого-то законодательства в этом направлении нет, первая конфискация личных активов уже произошла.

Британский депутат Крис Брайант уже представил законопроект конфискации замороженных российских активов для передачи Украине как финансовой помощи.

Ранее стало известно, что ЕС потерял деньги ЦБ России: 86% замороженных российских активов. На данный момент из заявленных 258 миллиардов долларов установлено местонахождение 36,4 миллиарда долларов.