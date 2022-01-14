Британия заявила, что субмарин страны не было в районе гибели «Курска»

В Минобороны Великобритании заявили, что у них нет записей о нахождении субмарины Королевского флота в районе гибели российской подлодки «Курск» в Баренцевом море в августе 2000 года. Об этом в секретариате ВМФ Британии сообщили РИА «Новости».

В МО Британии заявили, что у них нет информации о нахождении своих субмарин в районе учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года, когда затонул «Курск».

«Я могу подтвердить, что у министерства обороны нет записей, удовлетворяющих эту часть», — сообщил агентству представитель британского командования.

Секретариат ВМФ Великобритании также предоставил данные из архива о заседании парламента от 14 ноября 2020 года, когда тогдашний министр по вопросам Европы Кит Ваз сообщил, сославшись на министра обороны королевства, что российскую сторону заверили в отсутствии британских субмарин в зоне крушения «Курска».

В СМИ также писали, России якобы отказали в просьбе проведения инспекции субмарин США и Британии, которые в августе 2000-го могли находиться в районе гибели «Курска».

Адмирал Вячеслав Попов, в момент катастрофы командующий Северным флотом, ранее заявил, что «Курск» затонул из-за столкновения с субмариной НАТО.