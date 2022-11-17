Мир 17 ноября 2022, 19:54 Британия заявила, что Россию невозможно исключить из «Большой двадцатки» Премьер Британии Сунак: Россию невозможно исключить из G20 РИА «Новости»

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Россию невозможно исключить из «Большой двадцатки», несмотря на призывы об этом некоторых иностранных политиков. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщил ТАСС.

Он ответил на вопрос о членстве России в G20 во время выступления в Палате общин парламента Великобритании.

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«Невозможно исключить Россию из консенсусных организаций, но мы тесно работаем с партнерами по G20, чтобы передать четкий единый сигнал, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы», — сказал он.

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Сунак отметил, что современность не должна стать эрой войны. Он выразил надежду, что «Россия ясно услышала этот посыл».

В Индонезии прошел саммит Группы двадцати, от российский делегации на Бали поехал глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента России Владимир Путин заявил, что страна не согласна с критикой, которую высказали участники встречи G20. Глава Индонезии Джоко Видодо выступил за смягчение риторики в отношении России на саммите, сообщил портал Ura.ru. По данным Politico,не планировали осуждать политику России КНР, Саудовская Аравия, Индия и Бразилия.