Британия захотела усложнить получение виз для россиян

Британия может усложнить получение виз для россиян, считает министр обороны страны Бен Уоллес. Его заявление прозвучало в эфире радиостанции «Би-би-си».

«Я думаю, что мы можем ужесточить условия по нашим визам. Не уверен, что полный запрет — правильный путь», — отметил Уоллес.

Он добавил, что этот вопрос должна изучить глава МВД Британии Прити Пател.

«Мне не нравится — и я уверен, что никому из ваших слушателей не нравится — смотреть, как жены олигархов или российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на суперъяхтах по всему миру», — заключил министр.

Главы МИД Евросоюза обсудят вопрос выдачи виз гражданам России на неформальной встрече в Праге в последних числах августа, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее МИД Литвы предложил впускать россиян в Балтию по ответу на вопрос о принадлежности Крыма и о позиции по Украине. По мнению главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса, если человек заявляет, что Крым не оккупирован, то его допуск, вероятно, «не отвечает интересам национальной безопасности».