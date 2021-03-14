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    14 марта 2021, 15:41

    Британия захотела признать Россию «самой большой угрозой» — СМИ

    Нина Петлинова

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается объявить Россию «самой большой угрозой» для безопасности. Он сделает это заявление на следующей неделе, сообщила The Sunday Times.

    Британия захотела признать Россию «самой большой угрозой» — СМИ

    По данным газеты, Джонсон планирует озвучить это 16 марта — во время представления комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Там же Джонсон обсудит вопросы кибербезопасности страны.

    «Главная угроза для страны исходит от России. В обзоре не идет речи о Китае в подобном ключе. Китай — конкурент, пытающийся похитить интеллектуальную собственность и представляющий угрозу экономической безопасности», — процитировало издание слова источника в правительства Британии.

    Газета уточнила, что такое звание Россия получила благодаря случаю в Солсбери, а также «агрессивным вторжениям в британские воды и воздушное пространство». Британия утверждает, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. Россия отрицает свою причастность к событиям, которые произошли в Солсбери 4 марта 2018 года.

    В результате отравления сами Скрипали выжили, однако погиб посторонний человек. По версии Британии, использовалось боевое вещество класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России.