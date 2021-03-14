Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается объявить Россию «самой большой угрозой» для безопасности. Он сделает это заявление на следующей неделе, сообщила The Sunday Times.

По данным газеты, Джонсон планирует озвучить это 16 марта — во время представления комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Там же Джонсон обсудит вопросы кибербезопасности страны.

«Главная угроза для страны исходит от России. В обзоре не идет речи о Китае в подобном ключе. Китай — конкурент, пытающийся похитить интеллектуальную собственность и представляющий угрозу экономической безопасности», — процитировало издание слова источника в правительства Британии.

Газета уточнила, что такое звание Россия получила благодаря случаю в Солсбери, а также «агрессивным вторжениям в британские воды и воздушное пространство». Британия утверждает, что за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. Россия отрицает свою причастность к событиям, которые произошли в Солсбери 4 марта 2018 года.

В результате отравления сами Скрипали выжили, однако погиб посторонний человек. По версии Британии, использовалось боевое вещество класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России.