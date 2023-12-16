Мир 16 декабря 2023, 00:44 Британия задумалась об отправке солдат на Украину Экс-посол Пристайко: Британия начала задумываться об отправке солдат на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Великобритания близка к решению отправить на Украину военный контингент. Такую уверенность высказал бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, его процитировало издание «Страна.ua».

Украинский дипломат подчеркнул, что никто из союзников не признается, что, как и Великобритания, задумываются об отправке войск в зону конфликта.

Реклама

«Но на самом деле расчеты о том, что не дай бог, придется применять вооруженные силы, ведутся военными», — пояснил Пристайко.

Бывший посол уверен, что западные союзники Украины могут пойти на такой шаг при «катастрофическом развитии» конфликта.

Ранее в Польше высказали предположение, что после победы в СВО президент России Владимир Путин «окажется у нас на Буге». Украина быстро проиграет без военной и финансовой помощи от США и ЕС.