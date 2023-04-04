Мир 04 апреля 2023, 22:21 Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей с Украины Unsplash

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Британия заблокировала трансляцию организованного Россией неформального заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций, посвященного эвакуации детей с Украины. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Миссия Великобритании при ООН заблокировала трансляцию ООН нашего завтрашнего неформального заседания Совета Безопасности по теме „Дети и вооруженные конфликты: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта“, — заявил он.

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Полянский отметил, что западные страны сильно боятся, что многие могут услышать правду по этому вопросу. Однако, по его словам, российские дипломаты легко найдут другой способ провести трансляцию этой встречи.

Ранее американский экономист Ричард Вольф раскритиковал Соединенное Королевство за решение по поставкам боеприпасов с ураном киевскому режиму. Он добавил, что Британия решилась на свой худший поступок, который оставит ужасное историческое наследие. Профессор экономики также подчеркнул, что поставки снарядов с обедненным ураном усилят конфликт на Украине.