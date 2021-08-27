Британия вывезет из Афганистана более 200 кошек и собак

Британское правительство разрешило организовать чартер для эвакуации из Кабула домашних животных. Как сообщило «РИА Новости», речь идет о вывозе более 200 собак и кошек.

Эвакуировать из Афганистана питомцев предложил основатель благотворительной организации Пен Фартинг. Однако поначалу британские военные отказались от такой идеи.

Глава Минобороны страны Бен Уоллес заявил, что не может разместить животных на рейсах с людьми. Он предлагал вывезти собак и кошек после того, как закончится эвакуация жителей.

Теперь же благотворитель заручился поддержкой ведомства. Минобороны Британии сообщило, что уже получено разрешение на специальный чартер для животных.

Обстановка в аэропорту Кабула особенно накалилась 26 августа. Рядом с воздушной гаванью стали греметь взрывы, погибли не только афганцы, но и американские военные. Президент США Джо Байден пообещал найти виновных в атаках, где бы они ни прятались.