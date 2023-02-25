Мир 25 февраля 2023, 14:53 Британия выделит украинским беженцам около трех тысяч билетов на Евровидение Правительство Британии выделит украинским беженцам около 3 тысяч билетов на Евровидение freepik

Читать 360tv в

Британия выделит украинским беженцам около трех тысяч билетов на Евровидение, которое состоится в Ливерпуле в мае. Заявление об этом появилось на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Правительство согласилось предоставить около трех тысяч билетов на Евровидение для тех украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и проживают в Великобритании. Хотя Украина выиграла конкурс в 2022 году, она не может принять его», — поясняется в сообщении.

Реклама

Помимо этого, кабмин Британии выделит 10 миллионов евро (около 11,9 миллиона долларов) на то, чтобы «продемонстрировать культуру и творчество Украины» на конкурсе и как бы провести его «от имени Украины». В сообщении говорится о том, что это еще один пример «неизменной поддержки» страны Британией.

Реклама

В 2022 году году победителем музыкального конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra. По правилам именно Украина должна была принимать Евровидение в следующем году, но Европейский вещательный союз решил, что стоит сделать исключение ради обеспечения безопасности. В итоге хозяйкой конкурса в 2023 году станет Британия — певец из этой страны, Сэм Райдер, занял второе место.