Мир 27 февраля 2024, 12:17 Британия выделит гранты для поддержки свободных медиа в странах Центральной Азии

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МИД Британии готов выделить 3,5 миллиона фунтов стерлингов на развитие независимых СМИ в странах Центральной Азии. Среди регионов также указываются Узбекистан и Киргизия, написал RT.

Эксперты считают, что речь идет о создании на постсоветском пространстве антироссийского информационного поля с целью воздействовать на политические процессы.

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В документе говорится, что растущей угрозой в странах Центральной Азии являются «недостоверное информирование и дезинформация, которые в значительной степени спонсируются на государственном уровне».