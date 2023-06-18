Мир 18 июня 2023, 04:52 Британия выделит £25 млн на укрепление кибербезопасности на Украине Премьер Великобритании Сунак: на укрепление кибербезопасности на Украине выделено £25 млн Unsplash

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Правительство Великобритании планирует выделить в ближайшие два года до 25 миллионов фунтов стерлингов — это около 32 миллионов долларов — на укрепление кибербезопасности на Украине. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, которое распространила его канцелярия.

«Финансирование позволит защитить критически важную национальную инфраструктуру и жизненно важные службы за счет усиления возможностей Украины в сфере киберобороны, что позволит обнаруживать и предотвращать киберугрозы со стороны России и отвечать на них», говорится в заявлении.

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Сунак утверждает, что Россия предпринимает попытки атаковать украинскую кибернетическую инфраструктуру, выполняющую важные функции. Выделенные средства, по мнению британского премьера, положат конец этим нападениям и укрепят кибероборону Украины.

О начале осуществления проекта «Украинская киберпрограмма» Британия объявила в прошлом году. На ее исполнение Королевство выделило 6,35 миллиона фунтов стерлингов. Второй этап предусматривает, что Великобритания выделит 16 миллионов фунтов стерлингов, а 9 миллионов фунтов стерлингов должны предоставить другие западные союзники Украины.