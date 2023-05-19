Мир 19 мая 2023, 09:41 Британия ввела санкции против президента концерна «Калашников» Президент концерна «Калашников» попал в санкционные списки Великобритании РИА «Новости»

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Великобритания внесла в свои санкционные списки президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и гендиректора предприятия Владимира Лепина. Информацию опубликовали на сайте правительства Соединенного Королевства.

Рестрикции также затронули Белорусский металлургический завод в городе Жлобине и «Мотовилихинские заводы» в Перми. Британские власти внесли эти предприятия в санкционный список за выпуск противопехотных и противотанковых мин, а также гаубиц для российской армии. Всего ограничительные меры наложили на 20 руководителей обороных ведомств и компаний России.

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Правительство Британии в пятницу ввело санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России. Ограничения затронули людей и компании из сфер металлургии, энергетики, обороны, транспорта и финансов, связанных с Росатомом производителей передовых материалов и лазерных технологий. Кроме того, в санкционный перечень вошли пять членов совета директоров компании «Транснефть».