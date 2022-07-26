Британия ввела санкции против губернатора Подмосковья

Власти Великобритании приняли решение расширить список антироссийских санкций. Они включили в него несколько десятков губернаторов. Одним из них оказался глава Подмосковья Андрей Воробьев.

В обновленный список подпавших под санкции вошли 42 человека. Среди них граждане не только России, но и Сирии и Великобритании. В документе, который опубликовало РИА «Новости», глава Московской области стоит на 29-й позиции.

Кроме него, в список антироссийских санкций попал известный британский журналист Грэм Филлипс. Ранее Великобритания арестовала все его активы. В беседе с «360» он рассказал, что будет делать после этого.