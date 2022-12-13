Мир 13 декабря 2022, 16:30 Британия ввела санкции против 12 российских военных МИД Великобритании объявил о санкциях против российских военачальников и бизнесменов Ирана Unsplash

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Правительство Великобритании внесло в санкционные списки 12 представителей старшего командного и начальствующего состава Вооруженных сил России. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел королевства.

В ведомстве подчеркнули, что ввели ограничения в ответ на удары по украинской инфраструктуре. В список включили командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева, командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего ракетными войсками и артиллерией генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского и других.

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Всем новым фигурантам списка запретили въезд в Великобританию и объявили о заморозке их активов, если таковые найдутся в стране.

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Новые санкции также ввели против представителей Ирана, которые якобы стояли за поставкой российским военным беспилотников. В МИД напомнили, что предприниматели, стоявшие за поставками дронов нарушили международно-правовые обязательства.

Санкции ввели против компаний Oje Parvaz Mado Nafar Company и Mado, а также генерального директора последней фирмы Юсефа Абуталеби. Также под ограничения попал глава Организации авиационной промышленности Ирана, профессор Афшин Хадже Фард и командующий организацией по исследованию и джихаду Корпуса Стражей Исламской революции генерал Абдолла Мехраби.