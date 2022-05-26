Великобритания введет повышенный сбор с прибыли нефтегазовых компаний

Власти Великобритании приняли решение ввести 25%-й сбор со сверхприбыли нефтегазовых организаций в рамках антикризисных мир. Об этом сообщило британское Министерство финансов.

«Новый сбор будет отчисляться со сверхприбыли, которую получают газовые и нефтяные компании, чтобы помочь семьям с низким уровнем жизни», — говорится в сообщении Минфина.

Ранее палата общин Великобритании выпустила релиз, сообщив, что в 2023 году за чертой бедности могут оказаться около 1,3 миллиона человек.

Одной из причин повышения уровня бедности британские власти называют ситуацию на Украине, которая сказывается на всей мировой экономике.

При этом к 2026–2027 годам прогнозируется рекордный рост бедности с 1990-х годов.