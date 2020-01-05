Британия возобновит охрану судов в Ормузском проливе

Уоллес приказал командам фрегата Montrose и миноносца Defender подготовиться к возвращению к сопровождению судов, идущих под британским флагом.

В 2019 году британские ВМС на протяжении нескольких месяцев сопровождали нефтяные танкеры в Ормузском проливе, после того как иранские военные захватили там судно под британским флагом.

Это стало ответом на арест Британией иранского нефтяного танкера вблизи Гибралтара. Затем оба судна были освобождены.

В этот раз поводом для возобновления охраны танкеров стало убийство влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США. Это привело к новой волне напряженности в регионе.

Уоллес также сообщил о телефонном разговоре с американским коллегой Марком Эспером. Тот рассказал, что американские силы в Ираке в последние месяцы несколько раз подвергались нападениям со стороны проиранских сил. Сулеймани, как отмечал глава Пентагона, стоял за этими операциями Ирана.