04 марта 2023, 22:49
Британия вдвое увеличила число танков для ВСУ после визита Зеленского
Посол Украины в Британии Пристайко: Лондон поставит Киеву вдвое больше танков Challenger 2
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Великобритания поставит Киеву вдвое больше обещанных танков Challenger 2, чем обещано. Также будут увеличены поставки самоходных гаубиц AS-90 и число украинских военных, обучаемых на британских базах. Об этом сообщил ТАСС.
Украинский дипломат пояснил, что власти королевства решили нарастить поставки танков после того, как президент Владимир Зеленский побывал в Лондоне.
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«Что касается танков [Challenger 2], то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского достигнута договоренность, что это количество вырастет вдвое», — сообщил Пристайко.
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Он добавил, что сейчас Украина должна получить от Лондона тридцать три 155-миллиметровые установки AS-90, хотя ранее Минобороны страны обещало Киеву всего лишь 30 таких установок.
До 2,5 раз по инициативе Британии будет увеличено число солдат ВСУ, которых станут обучать на зарубежных базах. С начала конфликта на Украине в Британии было обучено 25 тысяч украинских военных.
В то же время, отметил украинский дипломат, Киев сталкивается со сложностями в попытке убедить западные страны поставить самолеты.
«Мы ищем варианты», — заключил Пристайко.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ЦРУ занимается переброской американских бойцов под видом контрактников на территорию киевского режима. Это необходимо, чтобы помочь Вооруженным силам Украины управлять техникой НАТО.
Великобритания
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