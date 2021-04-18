Эскадренный миноносец и противолодочный фрегат королевского военно-морского флота Великобритании в мае войдут в Черное море в знак солидарности с Украиной на фоне ситуации на российско-украинской границе. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники в ВМС.

Согласно материалу, размещение кораблей у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе.

Корабли, как сообщает газета, отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Чуть позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В Минобороны Украины считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные военные части и активизировала тренировки ополчения. В Кремле же заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным. Тем более в этих учениях есть причина.