Британия увеличит ядерный арсенал в связи с укреплением ПРО России

Решение Лондона об увеличении британского ядерного потенциала связано с укреплением противоракетной обороны (ПРО) в России. С таким заявлением выступил глава Минобороны королевства Бен Уоллес.

«Мой служебный долг — гарантировать наличие эффективных средств ядерного сдерживания, учитывая и отслеживая то, что делают Россия и другие страны. В последние несколько лет мы наблюдаем значительное увеличение инвестиций в противоракетную оборону в России. Там запланировали и развернули новые средства [ПРО]. Если мы хотим иметь эффективные средства сдерживания, они должны иметь возможность выполнить свою задачу», — сказал Уоллес в программе «Шоу Эндрю Марра». Его слова цитирует ТАСС.

Во вторник, 16 марта, был опубликован Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства. В нем говорится о том, что Британия планирует увеличить ядерный потенциал страны примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260.

Британский ядерный арсенал, по словам Уоллеса, будет оставаться сравнительно небольшим и уступать французскому. Отвечать на вопрос о том, во сколько этот шаг обойдется британским налогоплательщикам, Уоллес отказался. Он только отметил, что общая стоимость программы по обновлению ядерных средств сдерживания составит 31 миллиард фунтов стерлингов (это 43 миллиарда долларов). Программа включает в себя замену баллистических ракет Trident и подлодок типа Vanguard на новые субмарины Dreadnought.

Власти Великобритании предсказали своим танкистам поражение в предполагаемой войне с Россией. Прогноз составил комитет по обороне палаты общин британского парламента. В отчете отмечено, что бронетехника в стране давно устарела. Некоторым машинам больше 30 лет, и у них низкая механическая надежность. Более того, они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам.