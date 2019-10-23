Британия успешно испытала гиперзвуковой двигатель

Разработку тестировали на испытательной установке в Colorado Air and Space Port вблизи международного аэропорта Денвера в США. Двигатель работал на мощности, позволяющей разогнать аппарат до скорости 5 Махов.

Специалистам удалось охладить воздушный поток на скорости. Теплообменник погасил температуру 1000°C за одну двадцатую секунды. В разработке гиперзвукового двигателя участвовали BAE Systems, Rolls-Royce и даже Boeing HorizonX.

Предполагается, что самолет с этим двигателем превзойдет российские МиГ-25 и американские SR-71. Однако британцам предстоит создать сам самолет, обшивка которого не будет нагреваться до запредельных температур во время работы двигателя.