Британия успешно испытала гиперзвуковой двигатель
Великобритания провела успешное тестирование гиперзвукового двигателя, который разгоняет ракету или летательный аппарат до скорости пять махов или свыше 6100 километров в час. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Defense News.
Разработку тестировали на испытательной установке в Colorado Air and Space Port вблизи международного аэропорта Денвера в США. Двигатель работал на мощности, позволяющей разогнать аппарат до скорости 5 Махов.
Специалистам удалось охладить воздушный поток на скорости. Теплообменник погасил температуру 1000°C за одну двадцатую секунды. В разработке гиперзвукового двигателя участвовали BAE Systems, Rolls-Royce и даже Boeing HorizonX.
Предполагается, что самолет с этим двигателем превзойдет российские МиГ-25 и американские SR-71. Однако британцам предстоит создать сам самолет, обшивка которого не будет нагреваться до запредельных температур во время работы двигателя.