Британия удвоит выплаты принявшим беженцев с Украины

Государственный министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон призвал Минфин страны увеличить в два раза размер пособия семьям, которые разместили в своих домах украинцев. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Власти Британии выплачивают по 350 фунтов стерлингов (24,7 тысячи рублей) в месяц тем, кто приютил у себя беженцев. В рамках запущенной программы в страну перебрались почти 80 тысяч граждан Украины. Несмотря на поддержку со стороны государства, почти каждый четвертый британец в течение полугода намерен отказаться от приема мигрантов из-за экономического кризиса.

«Я попросил Минфин для вторых шести месяцев увеличить размер выплат с 350 фунтов до 700 фунтов. Люди находятся под давлением», — заявил Харрингтон.

Кроме того, дополнительное финансирование необходимо для организации уроков английского языка для беженцев. Однако решение всех вышеперечисленных вопросов ляжет на плечи нового премьер-министра, который придет на смену Борису Джонсону. В экспертном сообществе полагают, что его преемник не сможет удержать ситуацию с мигрантами под контролем.