Мир 06 февраля 2023, 03:27 Британия сочла невозможным увеличение расходов на оборону — СМИ Sky News: Минфин Британии считает невозможным увеличение расходов на оборону страны РИА «Новости»

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Минфин Великобритании не считает возможным выделять больше денег на оборону страны. Об этом заявил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«[Минфин] сигнализировал, что новых денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения», — отметили журналисты.

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Они подчеркнули, что если бы сейчас у страны возникла необходимость воевать, то у британская армия осталась бы без боеприпасов всего через несколько дней.

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Ранее бывший командующий объединенными силами Соединенного Королевства сэр Ричард Бэрронс заявил, что запасы снарядов у британских военнослужащих закончились бы уже через один день при боевых действиях с Россией. Такое положение дел он объяснил распределением госбюджета, который происходил не в пользу Минобороны.

По словам Бэрронса, для перестройки и укрепления армии нужно дополнительно выделить три миллиарда фунтов стерлингов в 2023 году. В течение следующих 10 лет ежегодно понадобится такая же сумма, подчеркнул бывший командующий. Причем сейчас войскам не хватает не только финансирования, но и кадров.