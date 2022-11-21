Мир 21 ноября 2022, 00:37 Британия скрывала закупки российской нефти на сотни миллионов евро — СМИ Sunday Times: Британия использует лазейку для закупки российской нефти РИА «Новости»

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Великобритания продолжает закупать российскую нефть, используя лазейку — в статистику ее вносили как импорт из других стран. Газета The Sunday Times провела исследование и выяснила, что с начала спецоперации на Украине в британские порты прибыло около 40 танкеров с российской нефтью.

Издание отследило движение танкеров и проанализировало торговую статистику Британии. Согласно их данным, стоимость поставок нефти из РФ составила свыше 200 миллионов евро. В июне и июле в порты Великобритании прибыла нефть из Росси на сумму около 80 миллионов евро, однако в официальном отчете указаны другие страны-поставщики.

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По данным газеты, нефть из портов России, в частности, Туапсе и Новороссийска, перегружалась на суда других стран и попадало в Британию как импорт из Евросоюза. Такая схема не нарушает морское законодательство: лазейка состоит в том, что в Британии компании должны указать страну отправки нефти, а не страну-производителя.

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Страны G7 собираются 23 ноября объявить уровень потолка цен на российскую нефть, предположили СМИ. Однако нет окончательной уверенности, что Евросоюз согласует какое-либо предложение по предельной цене на нефть из РФ.