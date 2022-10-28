Великобритания прекратит покупки российского СПГ с 2023 года | 360°

Мир 28 октября 2022, 20:20 Великобритания прекратит покупки российского СПГ с 2023 года МИД Великобритании: импорт российского СПГ в страну прекратится с 2023 года РИА "Новости"

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Британские власти решили ввести запрет на импорт сжиженного природного газа из России. Ввоз прекратится с 2023 года, сообщил МИД Соединенного Королевства в Twitter.

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости [от российского газа]», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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Ранее британское руководство предупреждало, что к концу 2022 года импорт топлива из России остановится. По данным на 2021 год, почти 50% попадающего на рынок Великобритании газа добывали на местном шельфе Северного моря. Около 17% импорта составляют поставки СПГ из Катара, США, России и ряда других стран. Наиболее крупным экспортером газа считается Норвегия.

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В 2021 году британцы импортировали 3,12 миллиарда кубометров российского газа. На него приходилось 4% от общих объемов потребления. Летом 2022 года страна сократила поставки российского газа на 75%. Об этом заявлял бывший министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.