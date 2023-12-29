Мир 29 декабря 2023, 20:40 Британия решила поставить Украине сотни ракет ПВО Глава Минобороны Британии Шаппс: Украине поставят сотни снарядов для систем ПВО РИА «Новости»

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Великобритания продолжит оказывать поддержку Украине и поставит сотни ракет для систем ПВО. Об этом в соцсети Х заявил глава британского министерства обороны Грант Шаппс.

«Мы продолжаем поддерживать оборону Украины. Поэтому мы направляем сегодня сотни ракет ПВО для оснащения переданных британских систем воздушной обороны, способных с поразительной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты», — сообщил министр.

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Шаппс отметил, что таким образом Великобритания продолжит укреплять потенциал противовоздушной обороны Украины.

Власти Великобритании рассчитывают в 2024 году сохранить оказываемую Украине помощь на прежнем уровне. В МИД королевства заявили, что могут направить на эти цели даже больше средств.