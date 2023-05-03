Мир 03 мая 2023, 08:46 Британия решила не передавать Украине вертолеты Apache Минобороны Британии: страна не передаст Украине вертолеты Apache Правительство США / Flickr

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Британия не станет передавать Украине вертолеты Apache, но ищет для ВСУ поставщиков дальнобойных ракет и бронетехники. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письменные ответы представителей Минобороны Британии на вопросы членов парламента.

«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache», — заявила заместитель главы оборонного ведомства Великобритании баронесса Аннабель Голди.

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Сейчас из Международного фонда помощи Украине планируется оплатить средства противовоздушной обороны и вооружения большой дальности, добавил замминистра обороны Британии Джеймс Хилли.

Заявки от желающих направить ракеты с дальностью в 100–300 километров наземного, морского или воздушного базирования принимаются до 4 мая, указано на сайте британского правительства. Полезная нагрузка вооружения должна составлять от 20 до 490 килограммов. Предпочтение отдадут ракетам, которые сложно перехватить, а также тем, которые смогут эффективно противостоять средствам противовоздушной обороны и сохранять устойчивость против средств радиоэлектронной борьбы.

Во второй пакет помощи Украине из средств фонда войдут средства ПВО для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, минные трапы для западных танков, танковые тягачи.